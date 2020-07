Tesla gwiazdą Wall Street. Firma Elona Muska jest już warta więcej niż Disney, czy Coca-cola

Wartość Tesli przebiła właśnie najbardziej ikoniczne przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk śmiało może już mówić, że wbił się do popkultury. Tesla to już marka tak samo znana, jak Disney, czy Coca-cola, które na giełdzie muszą oglądać plecy firmy produkującej samochody elektryczne.

Podczas wczorajszych notowań na giełdzie w Nowym Jorku, akcje Tesli osiągnęły poziom 1120 dolarów, co stanowi nowy rekord firmy prowadzonej przez Elona Muska. Przy takiej cenie, kapitalizacja spółki to niemal 210 mld dolarów, czyli więcej, niż wszystkie inne koncerny motoryzacyjne świata, a także tak legendarne marki, jak np. Coca-cola, Cisco, Disney, Exxon, czy potentat logistyczny Merck. W ten sposób Tesla weszła do czołowej dwudziestki najbogatszych spółek na Wall Street. Firma nie jest jednak wystarczająco stabilna finansowo i jej przychody nie są na tyle przewidywalne, aby została włączona do indeksu S&P 500. Eksperci twierdzą, że znalezienie się przedsiębiorstwa w tym elitarnym gronie jest już tylko kwestią czasu.

Elon Musk odniósł także prywatny sukces. Tesla prześcignęła w wartości firmę PayPal, która swoją potęgę zbudowała także dzięki przejęciu pierwszego biznesu założonego przez Muska.

