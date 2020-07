Kiedy giełdowy „debiut dziesięciolecia” Allegro? Znamy już termin

To ma być – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – największy debiut giełdowy od wielu lat. Reuters informuje, że nic nie wskazuje na to, żeby warszawski parkiet nie miał we wrześniu przywitać giganta internetowego handlu w Polsce.

Allegro jest kontrolowane przez fundusze inwestycyjne, które od dawna rozważają wprowadzenie firmy na giełdę. Już miesiąc temu informował o tym Bloomberg. Teraz Reuters napisał, że wybór padł an warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

„Zapadła decyzja o wprowadzeniu spółki jedynie na warszawską giełdę” – powiedziało agencji Reutersa anonimowe źródło. Agencja przypomina, że wcześniejsze plany mówiły o debiucie również w Amsterdamie (poza Warszawą).

Fundusze właścicielskie chcą ściągnąć z giełdy między 2,3-3 mld dolarów, ze sprzedaży części akcji. Rynkowa wartość Allegro miałaby sięgnąć 11 mld dolarów (43 mld zł). Na razie liderem GPW jest CD Projekt z kapitalizacją 35,6 mld zł. Po wrześniowym debiucie Allegro to ta firma stałaby się numerem 1.

Ostatnim wielkim debiutem na GPW było pojawienie się na parkiecie PZU w 2010 roku.