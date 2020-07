Ceny srebra nadal rosną. Kruszec jest najdroższy od siedmiu lat

Tylko w tym tygodniu cena srebra wzrosła aż o 18 proc. Jeszcze bardziej imponująco wygląda to w kontekście całego roku. W relacji rok do roku kruszec zdrożał o 28 proc. Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest ucieczka inwestorów do tak zwanych bezpiecznych przystani. Jeszcze niedawno, najbardziej popularną z nich było złoto, teraz na znaczeniu zyskał także drugi z popularnych kruszców.

Tempo wzrostu jest większe od tego notowanego na złocie, które właśnie zbliża się do historycznego rekordu. Za uncję tego metalu trzeba już zapłacić niemal 1920 dolarów, czyli tyle, ile jeszcze nigdy wcześniej. Ostatni raz złoto było tak drogie w 2011 roku.

Bezpieczne przystanie

Ucieczka do metali szlachetnych, dolara i franka szwajcarskiego, od lat traktowana jest na rynkach jako znak nadchodzącego kryzysu. Te formy inwestycji nazywane bezpiecznymi przystaniami, są najbardziej popularnymi formami inwestowania kapitału, aby było on bezpieczny w momencie recesji. Metale szlachetne są o tyle bezpieczną inwestycją, że są niezbędne nie tylko do produkcji towarów luksusowych, ale także elektroniki.

