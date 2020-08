Ceny kruszców. Wczoraj zanosiło się na duże spadki, dziś przyszło odbicie

Bieżący tydzień na rynku złota przynosi wiele emocji ze względu na dynamiczną korektę cen metali szlachetnych. Notowania złota w poprzednim tygodniu po raz kolejny zwyżkowały, jednak sama piątkowa sesja przyniosła spadek, a to pokazało, że kupujący mają coraz mniej sił do wypracowywania kolejnych solidnych wzrostów. W przypadku srebra ten efekt był delikatniejszy, a strona popytowa silniejsza, jednak ze względu na dużą korelację z notowaniami złota, także na tym rynku zaczęły pojawiać się spekulacje o możliwej rychłej korekcie.

Potwierdzenie tego scenariusza przyszło właśnie w bieżącym tygodniu. Po poniedziałkowej spokojnej sesji wtorek przyniósł prawdziwe załamanie na rynku metali szlachetnych. Notowania kontraktów na złoto spadły podczas tej sesji o ponad 4 proc., schodząc poniżej poziomu 2000 USD za uncję, aż do rejonu 1950 USD za uncję. Jeszcze bardziej przecenione zostały kontrakty na srebro, które zniżkowały we wtorek o prawie 11 proc., w wyniku czego cena tego kruszcu spadła do okolic 26 USD za uncję.

Po gwałtownych zniżkach we wtorek, kolejne dni na rynkach metali szlachetnych są już spokojniejsze, notowania złota i srebra delikatnie odbijają w górę, odrabiając część strat. Niemniej, to odbicie na razie jest na tyle mało dynamiczne, że budzi pytania o to, czy korekta notowań metali szlachetnych się już wyczerpała, czy też złoto ma potencjał do kontynuacji przecen.

Patrząc na notowania złota z długoterminowej perspektywy, powodów do paniki na razie nie widać. Ceny złota nadal znajdują się w trendzie wzrostowym, a ostatnie przeceny można traktować jako korektę spadkową. Długoterminowo, utrzymane pozostają główne czynniki sprzyjające zwyżkom cen złota. Mowa tu m.in. o wyjątkowo niskim poziomie stóp procentowych w najważniejszych gospodarkach świata, o niepewności związanej ze skutkami pandemii koronawirusa oraz obawach o nieskuteczność planów stymulacyjnych w dłuższej perspektywie.

