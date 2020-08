Polska sieć sklepów wyprzedziła giganta paliwowego. Dino droższe od Orlenu

Pod koniec czerwca informowaliśmy, że Tomasz Biernacki, założyciel sieci Dino został liderem w grupie największych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ambicje giełdowe wykazuje jednak nie tylko właściciel, ale także jego główny biznes. Sieć sklepów Dino właśnie wyprzedziła PKN Orlen i kontynuuje niemal nieprzerwany marsz ku czołówce.

Zaskakująco dobre wyniki

Mimo trudnej sytuacji w gospodarce sieć Dino zanotowała bardzo dobre wyniki za II kwartał 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 1,94 mld zł w analogicznym okresie 2019 roku, do aż 2,47 mld zł. Dobre wyniki zauważyli także inwestorzy. Wartość spółki w ostatnich miesiącach rośnie bardzo dynamicznie, a dobre wyniki po II kwartale tylko ten trend umocniły.

Kapitalizacja Dino wynosi już 23 mld złotych, co stawia firmę przed takimi gigantami, jak PKN Orlen, który mimo ambitnych planów, warty jest 22,7 mld zł. Należy przypomnieć, że Dino to stosunkowo nowy gość na GPW. Spółka debiutowała na warszawskim parkiecie w 2017 roku. Wtedy wyceniano ją na 4 mld zł. Sieć nalazła się w 2020 roku na 22. miejscu rankingu 50 najszybciej rozwijających się firm według „Wprost”, a sam Biernacki – na 2. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków 2020 roku.

Król giełdy

Tajemniczy 46-letni biznesmen pochodzący z Krotoszyna założył w 1999 roku sieć sklepów Dino. Obecnie posiada pakiet większościowy 51 proc. akcji spółki notowanej na GPW, która wyceniana jest obecnie na 20 mld zł. Oznacza to, że posiadanie wyłącznie akcji spółki z branży handlowej daje Biernackiemu papiery wartościowe warte 10,32 mld zł. Jak wylicza „Puls Biznesu”, to o 60 mln więcej, niż łączne udziały należące do Zygmunta Solorza. Jego udziały są jednak bardziej zdywersyfikowane. Większość stanowi Cyfrowy Polsat. Ten z kolei kontroluje Netię i Asseco Poland.

Sklepy Dino otwarte w niedziele?

W weekend spółka zarejestrowała siedem nowych rodzajów działalności. Znalazła się wśród nich „pozostała działalność pocztowa i kurierska”. Może to oznaczać, że w sklepach Dino powstaną punkty odbioru paczek. To z kolei otwiera drogę do działalności także w niedziele niehandlowe. Choć zapis, z którego korzysta np. Żabka, budzi kontrowersje, jest to legalne. Czy w podobnym kierunku pójdzie Dino? Firma nie komentuje spekulacji.

