Rynki w nadchodzącym tygodniu. Co będzie kształtowało gospodarkę?

Przyszły tydzień: inflacja konsumencka z Strefy Euro, Wielkiej Brytanii i Polski, decyzja ws. stóp procentowych z Polski, USA, Japonii i Wielkiej Brytanii, protokół posiedzenia RBA, sprzedaż detaliczna z USA i Wlk. Brytanii oraz produkcja przemysłowa z USA i Japonii.

Stany Zjednoczone

W USA skupienie rynku będzie przede wszystkim na środowym posiedzeniu FOMC. Wielce nieprawdopodobne jest, by to wydarzenie miało przynieść zmianę stopy procentowej w USA. Dodatkowo we wtorek dowiemy się o zmianach w sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Indeks NY Empire State Manufacturing (wt) wskaże kondycję produkcji w stanie Nowy Jork.

Strefa euro

W Strefie Euro największym wydarzeniem będzie inflacja konsumencka CPI (czw). W ostatniej wypowiedzi Lagarde poinformowała, że władze monetarne nie uważają ostatniego, silnego wzrostu wartości wspólnej waluty za zagrożenie dla tendencji inflacyjnych. Prawdopodobnie tylko odczyt znacznie odstający od prognoz może wpłynąć w większym stopniu na notowania EUR.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii nie spodziewamy się żadnych zmian odnośnie poziomu stóp procentowych, których to odczyt odbędzie się w czwartek. Prawdopodobny jest jednak lekki wzrost stopy bezrobocia (śr.) i spadek inflacji CPI (śr.) zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. W tle cały czas będzie pozostawać spór pomiędzy UE a Wielką Brytanią, dotyczący przedstawionego projektu ustawy o rynku wewnętrznym, w którym to postanowienia naruszają prawo międzynarodowe.

Australia

W Australii ważnym dniem będzie wtorek, kiedy to w godzinach nocnych poznamy protokół posiedzenia RBA. W tym samym dniu poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach. W czwartek BoJ podejmie decyzję odnośnie poziomu stóp procentowych w Japonii.

Podobnie jak w USA i Wielkiej Brytanii, jest bardzo mało prawdopodobne, by Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych (wt.). Większe znaczenie dla rynku będzie mieć odczyt inflacji konsumenckiej (wt.).