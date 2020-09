Orlen wycofuje z giełdy Energę. Kupi pakiet mniejszościowy akcji firmy

„Ułatwi to dalszą skuteczną integrację aktywów Grupy Orlen i Energa. Przyniesie też wymierne korzyści dla akcjonariuszy i inwestorów Grupy Orlen, którzy będą mogli w pełni korzystać z synergii płynących z połączenia” – czytamy w komunikacie.

Przedmiotem wezwania jest 82 754 032 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA Energi, o wartości nominalnej 10,92 zł każda, stanowiących 20 proc. kapitału tej spółki. Cena akcji w wezwaniu została określona na 8,35 zł za sztukę.

– Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski. Skuteczna integracja w ramach grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100 proc. akcji Grupy Energa. Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne. Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Wezwanie na 20 proc. akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada 2020 roku. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie, co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen będzie dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. W tym celu złożony został wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki.

W kwietniu 2020 roku PKN Orlen nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 53-proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

Czytaj także:

Quiz. Kiedy powstały te polskie firmy?