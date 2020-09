Członkowie boysbandu BTS staną się multimilionerami po wejściu ich wytwórni na giełdę

Rosnący popyt na akcje Big Hit Entertainment dał jej wycenę rynkową na poziomie 4,1 miliarda dolarów, a akcje wyceniono na szczycie oczekiwanego przedziału cenowego.

Szef Big Hit Bang Si-hyuk, który jest właścicielem 43 proc. firmy, zostanie miliarderem.

W sierpniu 2020 roku dał każdemu członkowi BTS po 68 385 akcji o łącznej wartości 6,2 miliona funtów.

Obecnie wyceniany na poziomie 105 000-135 000 wonów (70,03- 88,70 funtów) za akcję, Big Hit spodziewa się zebrać około 638,3 mln funtów, dzięki sprzedaży 7,13 mln nowych akcji, kiedy zacznie być notowany na koreańskiej giełdzie KOSPI, co nastąpi w dniu 15 października.

BTS ustanowił nowy rekord w poniedziałek, kiedy subemitenci po otwarciu ksiąg zamówień potrzebowali zaledwie kilku godzin, aby znaleźć inwestorów do objęcia udziałów w firmie, z popytem 1000 razy większym niż podaż akcji.

Chociaż jedna akcja

Według CNBC zagorzali fani BTS w Korei Południowej mają nadzieję, że kupią przynajmniej jeden udział w wytwórni, aby wesprzeć swoich ulubionych muzyków.

Jeszcze bardziej uderzające jest to, że jest to największa oferta publiczna w Korei Południowej od trzech lat.

To znak, że popularność BTS nie spadła, mimo że grupa została zmuszona do odwołania światowej trasy koncertowej z powodu pandemii koronawirusa i ryzyka, że niektórzy członkowie mogą wkrótce zostać zmuszeni do odbycia dwuletniej obowiązkowej służby wojskowej.

W 2019 roku BTS wygenerowało 97 proc. sprzedaży Big Hit i 88 proc. w tym roku.

Rekordowa grupa

W swojej siedmioletniej historii BTS wielokrotnie biła rekordy. W sierpniu jej singiel „Dynamite” stał się najczęściej oglądanym filmem na YouTube w ciągu 24 godzin, gromadząc 101,1 miliona wyświetleń.

Zespół K-popowy stał się także pierwszym koreańskim zespołem, który znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100 dzięki wspomnianemu singlowi, zyskując uznanie prezydenta Korei Południowej Moona Jae-ina, który powiedział, że grupa pisze „nowy rozdział w historii K-popu”.

Koncert online, który odbył się w czerwcu 2020 roku, ustanowił kolejny rekord Guinnessa w zakresie najczęściej oglądanych koncertów muzycznych na żywo, z udziałem 756 tys. fanów z ponad 100 krajów.

Fenomen na skalę światową

W skład grupy wchodzą Kim Tae-hyung (znany jako V), Jung Ho-seok (J-Hope), Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Park Ji-min, Jeon Jung- kook i Min Yoon-gi (Suga).

Wiele ze swojego sukcesu zawdzięczają swojej lojalnej międzynarodowej bazie fanów, znanej jako ARMY, która pomogła uczynić z BTS grupę muzyczną nie tylko lokalnego formatu. Fani reagują na tweety grupy karnie i zawsze.

A teraz z niecierpliwością czekają na nadchodzące 20 listopada wydanie drugiego albumu BTS w tym roku.