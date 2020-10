Giełda w Tokio stanęła na cały dzień pierwszy raz w historii. Bezprecedensowa awaria systemu

Inwestorzy, którzy chcieli dziś przeprowadzić transakcje na jednym z najpopularniejszych na świecie indeksów Nikkei 225, muszą obejść się smakiem. Po raz pierwszy w historii tokijski parkiet został zamknięty na cały dzień. Przyczyną wstrzymania dzisiejszego handlu na giełdzie w Japonii był poważny błąd techniczny.

Trzecia giełda na świecie

Wszystkie transakcje kupna i sprzedaży są dziś niemożliwe. Taką decyzję podjęły władze trzeciej co do wielkości giełdy na świecie. Japan Exchange Group Inc., operator parkietu w Tokio poinformował, że powodem jest nieudane przełączenie systemu na kopie zapasowe po awarii głównego systemu. Okazuje się więc, że zawiódł nie tylko system, który w przypadku tak dużej instytucji finansowej obracającej miliardami dolarów dziennie, powinien być niezawodny, to dodatkowo jego wersja zapasowa. Niezwłocznie podjęto decyzję o przerwaniu sesji i wymianie sprzętu, aby już jutro handel był ponownie możliwy.

Eksperci uważają, że może to bardzo negatywnie wpłynąć na zaufanie inwestorów do japońskiego rynku. Co ciekawe, awaria zbiegła się z zamknięciem innych parkietów w Azji. Chiny, Tajwan, Hongkong i Korea Południowa obchodzą dziś święto.