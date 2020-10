Rekordowy debiut Allegro. „Giełda odchodzi od wizerunku: banki, surowce i Spółki Skarbu Państwa”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma nową gwiazdę. Nie dość, że od rana mówi się właściwie tylko o debiucie Allegro, to spółka stała się absolutnym liderem, jeśli chodzi o kapitalizację. Obecnie za jedną akcję firmy z sektora handlu internetowego trzeba zapłacić aż 67 zł, czyli o 24 zł więcej, niż w momencie IPO. Był już dziś momenty, w których kapitalizacja firmy przekroczyła 70 mld zł. Tak wysoko wyceniana nie była jeszcze żadna spółka w dniu debiutu.

– Giełdowy debiut Allegro to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Na warszawską giełdę wchodzi serwis z ok. 2 tys. pracowników i wspierający ok. 4 mln sprzedających. W ostatnich miesiącach Allegro sprzyja rosnąca rola e-commerce – powiedział obecny na GPW wicepremier Jarosław Gowin.

Już nie tylko banki i SSP