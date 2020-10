Odbicie po pandemii. Reklamodawcy wrócili do internetowych gigantów, padły rekordy zysków

Alphabet (właściciel Google’a i YouTube’a), Apple, Facebook, Amazon i Twitter opublikowały swoje wyniki za III kwartał tego roku. Giełda zareagowała, ale na wiadomości z każdej firm inaczej.

Alphabet (Google i YouTube). Najlepiej od zawsze

Na początku pandemii doszło do chwilowego spadku wpływów reklamowych. To trwało jednak tylko moment, reklamodawcy wrócili i płacą. Spółka Alphabet zarobiła w III kwartale 2020 roku 11,25 mld dolarów. Nigdy dotąd na jej konto nie wpłynęły w 3 miesiące takie pieniądze. Na rekord zareagowała giełda. Akcje Alphabet zdrożały o 9 proc.

YouTube wygenerował o 32 proc. większe wpływy z reklam, zaś wyszukiwarka Google 6 proc. większe. Łącznie wpływy wzrosły o 10 proc. Im więcej siedzenia w domu i kupowania w sieci, tym – jak się okazuje – lepiej dla giganta z Kalifornii.

Facebook. Rekord, ale i jeden znak zapytania

Niby wszystko idealnie, bo przychody firmy wzrosły o 22 proc. do 21,47 miliardów dolarów w ciągu trzech miesięcy (do września). To także, jak u Google’a, rekord. I to pomimo reklamowego bojkotu Facebooka przez wielkie firmy (pisaliśmy o nim na Biznes. Wprost.pl oraz o tym, jak małe ma znaczenie dla społecznościowego giganta). Na dodatek firma zapowiedziała, że w IV kwartale przychody wzrosną jeszcze bardziej, ponieważ okres świąteczny zwiększa wydatki na reklamy. Przychody spółki, które w 98,8 proc. pochodzą z reklam, urosły o 22 proc, a liczna użytkowników, korzystających z serwisu codziennie, urosła o 12 proc. rok do roku do 1,82 mld osób na świecie. Łyżka dziegciu w tej beczce miodu: całkowita liczba użytkowników Facebooka wzrosła na każdym rynku z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie liczba aktywnych dziennych użytkowników serwisu spadła do 255 milionów z 256 milionów. Efekt? Po ogłoszeniu wyników akcje Facebooka spadły o 2,6 proc. Choć to tylko wahnięcie, bo w 2020 roku wzrosły już łącznie o 37 proc.

Amazon. Cały czas w górę

Ci z kolei błędów nie popełniają. Sprzedaż Amazona wzrosła o 26 miliardów dolarów, czyli 37 proc. w III kwartale, w porównaniu rokiem poprzednim, a firma zatrudniła o 50 proc. więcej pracowników w ciągu ostatniego roku. A IV kwartał może być jeszcze większy. – Więcej klientów niż kiedykolwiek wcześniej kupuje prezenty świąteczne, co jest tylko jednym ze znaków, że sezon świąteczny będzie bezprecedensowy – powiedział Jeff Bezos, dyrektor generalny Amazona. Firma spodziewa się, że sprzedaż w kolejnym kwartale przekroczy 112 miliardów dolarów. Akcje Amazona wzrosły już w 2020 roku o 74 proc. (dzięki czemu Jeff Bezos został najbogatszym człowiekiem świata). Jednak po ogłoszeniu wyników spadły o 1,5 proc.

Apple. Zemsta za opóźnioną premierę

Największy kłopot z ogłoszeniem wyników miało Apple, bo wiadomo było, że aż tak bardzo nie zadowolą one inwestorów. A to dlatego, że przez pandemię opóźniła się premiera iPhone’a 12. Firma z Cupertino w Kalifornii zaraportowała aż 21-proc. spadek w III kwartale, czyli większy niż prognozowali analitycy. A jednak analitycy wiedzą, że iPhone 12 jednak wszedł na rynek i uważają, że firma odrobi straty do końca roku, czyli w IV kwartale. Akcje wartej 2 biliony dolarów firmy spadły po ogłoszeniu wyników o 4 proc.

Twitter. Kłopoty i spadek

Twitter pozostaje daleko w tyle za czterema wymienionymi firmami technologicznymi. Firma zaraportowała najwolniejszy wzrost liczby użytkowników od lat i ostrzegła, że niepewność związana z wyborami w USA może wpłynąć na wydatki reklamowe w bieżącym kwartale. Twitter dodał milion dziennych użytkowników wobec poprzedniego kwartału, osiągając ich 187 milionów. To był najmniejszy wzrost od końca 2017 roku, spodziewano się wzrostu do 196 milionów użytkowników. Akcje Twittera spadły o 17 proc.

