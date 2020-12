CD Projekt rozpoczyna marsz na szczyt. Akcje drożeją na nieco ponad tydzień przed wielkim dniem

Akcje CD Projektu kosztowały dziś już 417 zł. Od rana trwa niemal nieustanny wzrost ceny udziałów w warszawskim studiu deweloperskim. Inwestorzy prawdopodobnie rozpoczęli właśnie rajd, którego apogeum przypadnie w dniu premiery gry, czyli już 10 grudnia. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie padnie rekord ceny akcji, a spółka osiągnie największą kapitalizację w historii.

Najwyższa cena, jaką do tej pory zanotowały akcje spółki to 460 zł. Jeśli jednak panujący obecnie trend się utrzyma, to biorąc pod uwagę nadchodzącą premierę i bardzo dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał, należy przewidywać, że rekord zostanie pobity.

Cyberpunk 2077 – premiera

Cyberpunk 2077 do sklepów trafi 10 grudnia. Gracze i inwestorzy nie mogą się doczekać przekładanej już dwukrotnie premiery. Co ciekawe, nieco odrębne zdanie ma Elon Musk. „Mam tylko nadzieję, że ta gra nie zmieni się w nudną ze strachu przed jej anulowaniem” – napisał miliarder na Twitterze.

Swoje odczucia dotyczące gry przedstawiło dwóch dziennikarzy, którzy jako jedni z nielicznych, mieli okazję zagrać w 16 godzin rozgrywki. Twierdzą, że gracze powinni być zadowoleni.

Czytaj też:

Ostatnie wyniki finansowe CD Projektu przed premierą Cyberpunka 2077. Tak zareagowała giełda