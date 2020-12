Miliarder uczynił 74 swoich pracowników milionerami. Wśród nich magazynierzy, kierowcy i sekretarki

Matt Moulding ma 48 lat, jest założycielem The Hut Group. W ciągu ostatnich 10 lat przekazał swojemu personelowi akcje firmy o wartości 1 miliarda funtów Molding powiedział, że jego plan „stworzył więcej milionerów niż jakakolwiek inna firma w historii brytyjskich korporacji”.

Dyrektor generalny firmy dorastał skrajnym niedostatku, w domu, w którym nie było toalety, a nierzadko brakowało i jedzenia. Został kiedyś wyrzucony z college’u za wagarowanie, a uciekł, by odwiedzić brata w więzieniu.

Nagrody dla personelu, nie zarządu

Dyrektor generalny firmy z Manchesteru uczynił 74 pracowników w firmie milionerami po przekazaniu im łącznie 1 miliarda funtów w formie akcji. Jak twierdzi, a co potwierdzają jego pracownicy, uszczęśliwił w tej sposób 430 osób. Jednak nie menedżerów, ale zwykłych pracowników, w tym kierowców, magazynierów i sekretarki w firmie, osoby często pomijane podczas rozdawania premii w innych korporacjach.

Molding ostatnio zainkasował oszałamiającą sumę 830 milionów funtów po tym, jak jego firma zadebiutowała na giełdzie. Niektórzy inwestorzy zdecydowali się nie uczestniczyć debiucie ze względu na obawy o wielomilionowe oszustwa, które doprowadziły THG do anulowania poprzedniego debiutu giełdowego w 2011 r. Oszustwo niesłusznie zawyżyło wycenę spółki, a wielu pracowników trafiło na ławę oskarżonych.

Nie ma żadnych dowodów na to, że Molding wiedział o oszustwie, a THG oświadczyła wówczas: „Sędzia stwierdził, że THG nie była świadoma ich [tych pracowników] działań. Firma podjęła natychmiastowe działania naprawcze”.

Rozmawiając z „Daily Mirror” Molding powiedział: „Stworzyliśmy więcej milionerów niż jakakolwiek inna firma w historii brytyjskich korporacji. Akcje są w 100 procentach podarowane, nikt nie musiał nic płacić. Naprawdę zmieniliśmy tak wiele istnień”. Spośród tych, którzy otrzymali akcje, 74 zostało w rezultacie milionerami, w związku z tym, że firma odniosła tak ogromny sukces w ostatnich latach. Molding dodał, że planuje przyznać więcej udziałów tym, którzy dla niego pracują, a 175 milionów funtów czeka w kolejce do rozdania.

The Hut Group stoi za takimi markami jak LookFantastic, GlossyBox, MyProtein, Exante i MyVitamins. Oprócz marek, inwestorzy są szczególnie zainteresowani technologią zakupów online, na którą THG udziela licencji firmom takim jak Asda i Tesco.

Sam Moulding został miliarderem

Uważa się, że 25-procentowy udział Mouldinga w firmie jest wart 1,6 miliarda funtów. Całą swoją pensję przekazuje on na cele charytatywne.

Wśród osób zatrudnionych w firmie, które skorzystały z jego hojności, jest kierowca, który w ciągu ostatnich dwóch lat pracy w firmie zgromadził 40 tys. funtów oprócz wynagrodzenia. Inny pracownik, 30-letni menadżer, powiedział, że zaczynał w firmie jako praktykant, pochodzi z klasy robotniczej. Obecnie posiada akcje warte 600 tys. funtów, a sprzedał akcje warte 100 tys. funtów, aby kupić dom i zapłacić za swój ślub.

Z biednego domu do fortuny

Wypłata premii stanowi zwieńczenie pewnego procesu, jak mówi Molding. Rozpoczął on pracę jako zmywacz garnków w swoim lokalnym pubie. Dorastał w Colne, miasteczku targowym na północ od Burnley, jego ojciec był robotnikiem drogowym układającym asfalt, a jego matka gospodynią domową. Teraz Moulding jest właścicielem 20 procent firmy, która prowadzi ponad 100 witryn internetowych, ma w portfolio wiele wiodących marek do makijażu oraz szereg luksusowych hoteli. The Hut Group jest najbardziej znana ze swojej marki suplementów diety MyProtein.

Debiut THG jest jednym z największych w historii londyńskiej giełdy.

