Kursy walut. Złoty pozostaje stabilny

Dzień polska waluta rozpoczęła od niewielkiego osłabienia. Ciążyły jej mieszane nastroje na rynkach finansowych, cofnięcie kursu EUR/USD i narastająca od kilku dni lekka presja na osłabienie złotego. Bez wpływu pozostały natomiast opublikowane przez GUS dane z rodzimego rynku pracy. W grudniu zgodnie z prognozami ekonomistów stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 6,2 proc. z 6,1 proc. miesiąc wcześniej.

O godzinie 10:15 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,5460 zł, czyli zbliżonym do wtorkowego zamknięcia. Kurs USD/PLN, który wczoraj nieudanie zaatakował poziom 3,7558 zł, dziś rósł o 1,1 gr do 3,7475 zł, podążając w ślad za spadkiem EUR/USD do 1,2130 dolara. Szwajcarski frank drożał natomiast o 0,5 gr do 4,2175 zł.

Kursy walut. Dziś bez rewolucji

Wszystkie trzy pary walutowe pozostawały w przedziale wahań z ostatnich dni. I wszystko wskazuje na to, że najbliższe godziny nie przyniosą istotnych zmian notowań złotego. Jego wahania, podobnie jak w przypadku wielu innych walut, stabilizować będzie wyczekiwanie na wieczorne wyniki posiedzenia Rezerwy Federalnej. To dziś najważniejsze wydarzenie dnia na rynkach.

Decyzja ws. stóp procentowych i komunikat po posiedzeniu Fed zostaną opublikowane o godzinie 20:00. Rynek nie oczekuje nie tylko zmiany stóp procentowych w USA, ale też i zmian retoryki władz monetarnych. Stąd też cała uwaga będzie skoncentrowana na zaplanowanej na 20:30 konferencji prasowej po posiedzeniu, szefa Fed Jerome Powella. Wszystko wskazuje na to, że Powell będzie ostrożnie wypowiadał się o perspektywach amerykańskiej gospodarki walczącej z pandemią, koronawirusa, podkreślając potrzeby jeszcze długiego jej wspierania przez politykę monetarną. To zaś powinno doprowadzić do osłabienia dolara, co w konsekwencji przełoży się na mocniejszego złotego.

