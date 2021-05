Sąd skonsolidował pozwy z USA przeciwko CD Projekt. Chodzi o Cyberpunka 2077

Już po premierze Cyberpunka 2077, gdy okazało się, że gra nie została zoptymalizowana pod kątem konsol starszej generacji z powodu błędów, kilka amerykańskich kancelarii zapowiedziało pozwy wobec CD Projekt RED. W przypadku sklepu Playstation grę po prostu usunięto z oferty (jest przedstawiana w tej chwili jako „Zapowiedź” bez daty premiery).

Pozwy złożyły ostatecznie m.in. The Schall Law Firm czy Rosen Law Firm. Kancelarie podnosiły, że CD Projekt RED nie ujawniło potencjalnych problemów z Cyberpunkiem 2077 (a akcje spółki zwyżkowały), co później doprowadziło do gwałtownych spadków akcji firmy, a stracili na tym inwestorzy. Kancelarie nawet wzywały inwestorów, by ci dołączali do ich pozwów. Zarzuciły też, że

Sąd skonsolidował pozwy zbiorowe przeciwko CD Projekt

18 maja CD Projekt przekazał, że sąd skonsolidował cztery pozwy zbiorowe ze Stanów Zjednoczonych.

„Zarząd Spółki informuje iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej, sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego” – czytamy.

