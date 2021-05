Pepco debiutuje dziś na warszawskiej giełdzie. Na rynek trafią akcje o wartości 1 mld euro

Dziś na rynek trafią akcje odpowiadające 20,1 proc. kapitału zakładowego Pepco. Sieć dyskontów, której sklepu dostępne są w m.in. Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, czy na Węgrzech. Łącznie spółka posiada ich blisko 1400. Cała grupa Pepco Group, do której poza Pepco należą jeszcze sieci Dealz i Poundland to już 3246 sklepów, z czego ponad 1000 w Polsce.

Pepco debiutuje na GPW

Dziś od godziny 9.00 na warszawskim parkiecie pojawi się 575 mln akcji spółki. Są to jednak akcje już istniejące, które do tej pory należały do członków kadry zarządzającej Pepco Group i Pepco Holdco Limited, czyli podmiot należący do właścicieli z Republiki Południowej Afryki.

Szacowana kapitalizacja spółki to 23 mld złotych. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku innych dużych debiutów ostatnich miesięcy, także przy ofercie Pepco doszło do znaczącej redukcji zapisów przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych. Był to poziom aż 88 proc.

„Pierwszy dzień obrotu naszych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to wielka chwila dla Pepco Group. Jestem bardzo dumny z naszych kolegów w całej firmie i chcę im podziękować za ich zaangażowanie i lata ciężkiej pracy” – powiedział Andy Bond, Dyrektor Generalny Pepco Group, cytowany w komunikacie spółki.

Będzie to już mimo trudnych warunków pandemicznych, ósmy debiut na głównym rynku GPW w 2021 roku. Jest to też jeden z największych debiutów w historii warszawskiego parkietu. Akcje notowane będą pod nazwą PEPCO i oznaczone tickerem PCO.

