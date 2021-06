Jeden gest Cristiano Ronaldo pogrzebał Coca-Colę. Firma straciła ponad 4 mld dolarów

„Pijcie wodę” – powiedział przed konferencją prasową na Euro 2020 kapitan reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo. Te słowa poprzedził odsunięciem z pierwszego plany dwóch butelek Coca-Coli. Gest gwiazdora i idola wielu młodych ludzi, który miał miejsce w poniedziałek, wywołał prawdziwą lawinę na giełdzie. Ronaldo, to podobnie jak Robert Lewandowski, nie tylko doskonały piłkarz, ale także fanatyk i promotor zdrowego trybu życia i odżywiania.

Ronaldo pogrążył Coca-Colę

Koncern przemysłu spożywczego tylko przez ten jeden gest zaczął nurkować na giełdzie. Akcje Coca-Cola Company w mgnieniu oka straciły 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Może się wydawać, że to niedużo, ale przy skali firmy okazało się, że jej wycena spadła przez to o 4 miliardy dolarów. Firma z wyceny w wysokości 242 mld dolarów spadła na poziom 238 mld dol. Na chwilę przed konferencją wykres giełdowy zdecydowanie szedł w górę.

W kwestii incydentu przed meczem z Węgrami wypowiedział się rzecznik prasowy turnieju. Zaznaczył, że gracze przybywający na konferencję prasową otrzymują możliwość napicia się Coca-coli, coli zero, a także wody. To do nich należy wybór.

