Na warszawskiej giełdzie odbicie. Nie ma jednak powodu do optymizmu

Wczorajsze notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych zakończyły się dużymi spadkami. WIG20, czyli najważniejszy z indeksów, skupiającego największe polskie spółki, zamykał dzień na blisko dziesięcioprocentowym minusie. Dziś rano jest nieco lepiej.

Giełda odbija się po wczorajszym spadku

Informacje o inwazji zbrojnej sił rosyjskich na Ukrainę zachwiały wczoraj rynkami. Mocno spadała nie tylko giełda w Moskwie, ale także większość światowych parkietów. Nurkowały indeksy w USA, Japonii i Chinach, a także w Polsce.

Inaczej wygląda jednak sytuacja od początku dzisiejszych notowań. Warszawski parkiet zdecydowanie odżył i mamy do czynienia z odbiciem. Indeks WIG20 zyskuje obecnie 3,5 proc. Nadal nie jest to wyrównanie wczorajszych spadków, ale trend jest wzrostowy. Co ciekawe, rosną niemal wszystkie spółki w notowane w tym indeksie. Bank Pekao zyskuje 9,93 proc., PKO BP 5,45 proc., Santander 3,58 proc. W górę idą także akcje spółek paliwowych i energetycznych. PKN Orlen zyskał 3,53 proc., Lotos 2,08 proc., Tauron 1,48 proc. i KGHM niemal 5 proc.

Spadki notują obecnie tylko cztery spółki z WIG20. Są to: Allegro (-0,23 proc.), PGNiG (-1,3 proc.), Cyfrowy Polsat (-2,2 proc.) i LPP. Spółka, która jest właścicielem takich marek, jak Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay, poinformowała wczoraj o zamknięciu swoich sklepów w Ukrainie. Akcje spółki tanieją dziś o blisko 5,5 proc.

Odbijają się także kryptowaluty

Główne kryptowaluty bardzo mocno odbiły. Bitcoin zaliczył w ciągu ostatnich 24 godzin wzrost o 10,5 proc. W ujęciu tygodniowym nadal jest o 5 proc. na minusie, ale tak dynamiczny wzrost dzienny może to niebawem zniwelować. Jego cena to już ponad 38,6 tys. dolarów. Jeszcze lepiej radzi sobie Ethereum. Druga z najpopularniejszych kryptowalut zaliczyła dobowy wzrost o 11,8 proc. do ceny 2,626 dolarów.

