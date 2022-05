Bitcoin spada, a prezydent Salwadoru zwołuję konferencję 44 krajów o kryptowalutach

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele poinformował na Twitterze, że 44 kraje (w tym 32 banki centralne i 12 instytucje finansowe) spotkają się w Salwadorze, aby rozmawiać o Bitcoinie, inkluzywności finansowej.

W konferencji wezmą udział głównie kraje z Afryki, Ameryki Południowej oraz kraje wyspiarskie. Będą to: Wyspy Świętego Tomasz i Książęca, Paragwaj, Angola, Ghana, Namibia, Uganda, Gwinea, Madagaskar, Haiti, Burundi, Eswatini, Jordania, Gambia, Honduras, Malediwy, Rwanda, Nepal, Kenia, Pakistan, Kostaryka, Ekwador.

Salwador jest pierwszym krajem na świecie, który przyjął Bitcoina jako oficjalną walutę dzięki staraniom prezydenta Bukele. Prezydent Salwadoru jest gorącym zwolennikiem kryptowalut nawet w czasie, gdy ich wartość spada.

Bitcoin spada, Salwador kupuje

W ostatnim tygodniu kurs Bitcoina względem dolara amerykańskiego spadł o 50 proc. od szczytu w listopadzie 2021. To nie zniechęciło prezydenta Bukele, który powiedział, że to jest świetny czas na kupowanie i dokupił 500 bitcoinów do skarbu Salwadoru. Według Bloomberga kraj posiada teraz 2301 bitcoinów o wartości 73 mln dolarów po kursie z połowy maja.

Pomimo entuzjazmu prezydenta Salwadorczycy nie zaczęli rozliczać się w bitcoinach. Według raportu amerykańskiej agencji NBER jedynie 20 procent Salwadorczyków korzysta z cyfrowego portfela Chivo, który został wprowadzony do obsługi bitcoinów. Z tych 20 procent większość używa portfela do transakcji w dolarach.

Giełda kryptowalut nie zareagowała w żaden znaczący sposób na ogłoszenie prezydenta Salwadoru. Od momentu ogłoszenia konferencji na Twitterze przez Nayiba Bukele kurs bitcoina spadł z 30 450 dolarów do 29 447 dolarów. Podobna sytuacja miała miejsce po ogłoszeniu przyjęcia bitcoina przez Salwador we wrześniu ubiegłego roku, gdy jego wartość spadła z 52 700 do 46 900 dolarów w ciągu jednego dnia.

