Historyczny kurs dolara i ponowne spadki na rynku kryptowalut. Na rynkach nie ma nudy

Najniższy dziś osiągnięty do godz. 9:30 poziom kursu EUR/USD to 1,0004. Ostatni raz kurs tej pary był tak nisko w grudniu 2002 roku. Amerykański dolar ustanawiał dziś swe wieloletnie lub historyczne maksima również w stosunku do wielu innych walut w tym wobec polskiego złotego. Kurs USD/PLN po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 4,8. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wrócił poniżej poziomu 20000 USD (-2,75 proc. ok. 9:30).

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji korygowały wczoraj wzrosty z poprzednich kilku sesji (S&P 500 -1,15 proc., DJIA -0,52 proc., Nasdaq Composite -2,26 proc.). Ten spadek kontynuowały dziś rano kontrakty na S&P 500 (-0,73 proc. ok. 9:30).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii najsilniej spadał dziś tajwański TAIEX (-2,72 proc.), który zamknął się dziś na najniższym poziomie od końca 2020 roku. Pozostałe giełdy regionu również w większości były słabe (japoński Nikkei 225 -1,77 proc.). Tej tendencji próbował się przeciwstawić filipiński PSEi (+0,91 proc.). Spadkami rozpoczęła się wtorkowa sesja również na giełdach europejskich (DAX -1,12 proc., CAC 40 –0,8 proc. ok. 9:40).

Na Giełdzie Papierów Wartościowych znów czerwono

WIG-20 spadł we wtorkowy poranek ponownie poniżej poziomu 1700 pkt. (-1,45 proc. ok. 9:40). Ok. 3,5 proc. tracił dziś rano WIG-Górnictwo (KGHM -4,22 proc.). Najniżej od ponad roku była dziś rano cena akcji ING Bank Śląski. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadała dziś rano, utrzymując się poniżej poziomu 3 proc. i poniżej poziomu rentowności 2-latek rządu USA („inwersja” krzywej rentowności).

Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE spadały dziś rano o ok. 2 proc., ale utrzymywały się powyżej poziomu 100 dolarów za baryłkę. Poza złotem, którego cena była stabilna, taniały dziś metale szlachetne oraz miedź).

Czytaj też:

Rzadko spotykana sytuacja na rynku walut. Dolar i euro zrównały się w wartości