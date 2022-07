Na rynku kryptowalut nadal nerwowo. Warszawska giełda ma swoich bohaterów

Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji nie przyniosła jakichś większych rozstrzygnięć (S&P 500 +0,13 proc., DJIA +0,28 proc., Nasdaq Composite -0,43 proc.). Również dzisiejsza sesja na giełdach Azji i Oceanii miała niejednoznaczny przebieg (Hang Seng +1,82 proc., japoński Nikkei 225 -0,16 proc., tajwański TAIEX -0,87 proc.).

Brak wyraźnej tendencji obserwowany był dziś rano również na giełdach w Europie (DAX -0,35 proc., CAC 40 –0,23 proc. ok. godz. 9:35 proc.). WIG-20 tracił ok. 9:35 0,42 proc. Najwyżej od stycznia 2020 był dziś kurs akcji Lotosu. Swe nowe roczne minimum zaliczył kurs akcji spółki Mo-BRUK. Kolejny dzień silnie drożały akcje Biomedu Lublin (+11,32 proc. ok. 9:40).

Surowce się odbijają

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w USA i strefie euro spadała dziś rano. Rentowność amerykańskich 2-latek nadal była o ponad 20 punktów bazowych wyższa niż rentowność tamtejszych 10-latek („inwersja” krzywej rentowności). Rentowność 10-latek polskiego rządu utrzymywała się na poziomie swych 3-miesięcznych minimów (5,839 proc. dziś rano).

Ceny kontraktów na ropę naftową, które wczoraj obroniły poziomy swych 4-miesięcznych minimów rosły dziś rano o ok. 15 proc. Do najwyższego poziomu od 2 tygodni wzrosła dziś rano cena kontraktów na miedź na COMEX-ie. Lekko rosły ceny metali szlachetnych. Wczoraj do najniższego poziomu od roku spadła cena kontraktów na cukier na ICE, a także cena kontraktów na owies na CBOT. Na rynku walutowym dolar był dziś rano stabilny względem euro (EUR/USD +0,03 proc.) i japońskiego jena (-0,04 proc.).

Kryptowaluty nadal w dołku

Złoty minimalnie się umacniał (ok. 9:15 EUR/PLN -0,09 proc., USD/PLN -0,14 proc.). Cena Bitcoina względem USD kontynuowała rozpoczęty 6 dni temu spadek i po przełamaniu poziomu wsparcia wyznaczanego przez lokalne szczyty z końca czerwca i pierwszej polowy lipca zbliżała się do poziomu 21000 USD (-4,11 proc. ok. 9:10).

