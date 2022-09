Na rynkach odbicie. Szczególnie ciekawie jest na giełdach towarowych

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji próbowały wczoraj odrabiać swe duże straty poniesione w środę po publikacji raportu na temat tempa zachowania CPI w sierpniu, ale efekty były dosyć skromne. S&P 500 zyskał 0,34 proc., DJIA wzrosła o 0,1 proc., a Nasdaq Composite zwyżkował o 0,74 proc. Dziś ok. godz. 9:30 kontrakty na S&P 500 rosły o 0,15 proc.

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii brak było dziś rano dominującej tendencji. Największy wzrost – o 1,02 proc. – notował indonezyjski JCI, który osiągnął swój najwyższy poziom w historii. Największy spadek notował chiński Shanghai Composite (-1,16 proc.). Notowania na giełdach w Europie rozpoczęły się w czwartek lekkimi wzrostami większości głównych indeksów (DAX +0,4 proc., CAC 40 +0,22 proc. FTSE 250 +0,51 proc.).

Giełda Papierów Wartościowych na zielono

Na GPW WIG-20 rósł od godz. 9:25 o 0,52 proc. Wśród składników mWIG-u 20 najniższy poziom w swej rozpoczętej w zeszłym roku giełdowej karierze notowały ceny akcji Grupy Pracuj.

Rentowność 20-letnich obligacji skarbowych USA była dziś rano najwyżej od 2007 roku (3,8309 proc.). Rentowność tamtejszych 10-latek była niższa o 39 punktów bazowych (3,443 proc.). Wczoraj najwyżej od 11 lat była rentowność 10-latek rządu Wielkiej Brytanii. Rentowność polskich 10-latek była wczoraj poniżej poziomu 6 proc.

Duże wzrosty na giełdach towarowych

Cena kontraktów na żywiec wołowy („live cattle”) notowanych na CME wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od 2015 roku. Stabilne były dziś rano ceny ropy naftowej (WTI -0,01 proc., Brent -0,13 proc. ok. godz. 9:15). Silnie wzrosły wczoraj ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie (te w Holandii o 10,33 proc., zaś te w Wielkiej Brytanii o 8,73 proc.). Kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie silnie wczoraj wzrósł (+10,02 proc.) wracając powyżej poziomu 9 USD/mmBtu, a dziś rano lekko korygował tę zwyżkę (-0,88 proc. ok. godz. 9:20). Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,78 proc., srebro –0,91 proc., platyna -0,55 proc., pallad -1,14 proc.).

Kursy walut. Dolar w górę

Kurs USD względem południowokoreańskiego wona był dziś najwyżej od 2009 roku. Kurs amerykańskiego dolara względem malezyjskiego ringgita pokonał poziomy szczytów z lat 2015, 2017 i 2020 i zbliżał się do poziomu historycznego maksimum ustanowionego w styczniu 1998 w trakcie kryzysu azjatyckiego. Kurs USD/JPY lekko dziś rano rósł (+0,4 proc. ok. godz. 9:10) pozostając nieco poniżej swych osiągniętych kilka dni temu 24-letnich maksimów. Kurs euro pozostawał poniżej poziomu parytetu względem USD (-0,19 proc. ok. godz. 9:15).

Lekko dziś rano słabł złoty (EUR/PLN +0,17 proc., USD/PLN +0,35 proc. ok. godz. 9:15). Dziś rano kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara stabilizował się lekko powyżej poziomu 20000 USD (-0,17 proc.).

