CD Projekt odrabia straty… dzięki serialowi Netfliksa. Akcje spółki najdroższe od czerwca

Cyberpunk 2077 pobił rekord popularności Wiedźmina 3 na platformie Steam. Jest to obecnie najbardziej popularna gra na platformie, a co najważniejsze dla polskiej spółki, idą za tym doskonałe wyniki sprzedaży. Należy przypomnieć, że od premiery gry mijają niemal dwa lata. Stąd to ożywienie? Winowajcą jest najprawdopodobniej serial Netfliksa: Cyberpunk Edgerunners.

CD Projekt odbija się na giełdzie

Doskonałe wyniki grywalności i sprzedaży Cyberpunka 2077, który zaraz po premierze zbierał głównie złe i bardzo złe oceny, ratują sytuację CD Projektu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za akcje spółki trzeba było w momencie zamknięcia zapłacić nieco ponad 104 złote, czyli najwięcej od początku czerwca 2022 roku. Co prawda akcjom studia daleko do poziomów z grudnia 2020 roku, czyli na kilka dni przed premierą niezwykle oczekiwanego Cyberpunka, ale nadal jest to najwyższy poziom od miesięcy.

W ciągu dnia akcje otarły się nawet o granicę 107 złotych, co można uznać za umiarkowany sukces. W dwa tygodnie ceny akcji skoczyły z 86 do 104 złotych.

Gracze wracają do Cyberpunka 2077

Cyberpunk 2077 pobił rekord popularności poprzedniej gry CD Projektu – Wiedźmina 3. 25 września ok. godziny 16:00 w grze jednocześnie bawiło się aż 136 724 graczy. To więcej niż przyciągnął do komputerów Geralt z Rivii. Rekord Wiedźmina 3 to bowiem 103,3 tys. graczy w jednym momencie, ustanowiony w 2020 r. W dniu premiery Cyberpunka 2077 do gry jednocześnie zalogował się ponad milion graczy. Tytuł nie pobił więc własnego rekordu, ale dla produkcji wydanej 10 grudnia 2020 r. jest to jednak zdecydowany renesans.

