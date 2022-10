GPW pożyczy Towarowej Giełdzie Energii aż 100 mln złotych. Podano powód

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawarła umowę z Towarową Giełdą Energii – swoją spółką zależną – na mocy której udzieli TGE odnawialnej pożyczki do 100 mln zł, podała spółka.

Trudna sytuacja na rynku energii

Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 września 2023 r. (z możliwością prolongowania terminu jej obowiązywania na kolejny okres, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024 r.), co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE, zaznaczono.

TGE zmaga się z zawirowaniami, które pojawiły się na rynku jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Już kilka miesięcy wcześniej ceny surowców energetycznych na rynku międzynarodowym zaczęły szybować ze względu na szantaż energetyczny Kremla.

„TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej” – czytamy w komunikacie.

Towarowa Giełda Energii należy do GPW

100 proc. akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

