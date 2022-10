Ceny gazu i ropy naftowej z dużymi spadkami. Giełdy reagują ożywieniem

Główne amerykańskie indeksy, które 3 sesje temu zaliczyły najniższe poziomu od listopada 2020, wyszły wczoraj na najwyższy poziom od 9 sesji (S&P 500 +1,14 proc., DJIA +1,12 proc., Nasdaq Composite +0,9 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś rano wzrosty cen akcji. Najsilniejszy – +1,21 proc. – notował dziś filipińskie PSEi. O ponad 2 proc. spadał dziś natomiast Hang Seng.

Na europejskich rynkach akcji brak było dziś rano dominującej tendencji (DAX -0,07 proc. CAC 40 +0,01 proc. ok. godz. 9:45).

Giełda Papierów Wartościowych nie idzie śladem Wall Street

Słabła GPW (WIG-20 -0,83 proc. ok. godz. 9:45). Najniższy od grudnia 2020 poziom osiągnął dziś rano WIG-Energetyka. Najniżej od listopada 2020 był dziś kurs akcji PGE. Wśród składników mWIG-u swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Enea, Tauron Polska Energia oraz Neuca.

Swój nowy najwyższy od 2008 roku poziom osiągnęły dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Rentowność polskich 10-latek utrzymywała się w okolicach poziomu swego szczytu z czerwca (8,195 proc.).

Cena kontraktów na amerykański gaz (Henry hub) na NYMEX-ie osiągnęła wczoraj najniższy poziom od ponad 3 miesięcy. Również najniżej od lipca były wczoraj ceny kontraktów na gaz ziemny na rynkach europejskich. Najniższy od roku poziom zaliczyły wczoraj ceny kontraktów na kawę na ICE. Najwyżej od końca 2016 roku były zaś wczoraj ceny kontraktów na sok pomarańczowy na ICE.

Kursy walut. Bank Japonii walczy o jena

Rynek walutowy ewidentnie rzuca wyzwanie bankowi centralnemu Japonii, który miesiąc temu po raz pierwszy od 1998 roku zainterweniował w obronie jena. Nastąpiło to, gdy kurs USD/JPY zbliżył się do najwyższego od 1998 roku poziomu bliskiemu 146 jenów. Dziś rano kurs USD/JPY był najwyżej od 32 lat przekraczając poziom 149 JPY. Najwyższy poziom w historii – nieco wyższy od poziomu poprzedniego rekordu ze stycznia 1998 – osiągnął kurs USD względem malezyjskiego ringgita. Rekordowego poziomu dotknął dziś kurs amerykańskiego dolara względem tureckiej liry. Lekko spadał kurs EUR/USD (-0,36 proc. ok. godz. 9:20).

Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,15 proc., USD/PLN +0,51 proc. ok. godz. 9:20). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nadal czaił się lekko powyżej poziomu 19000 USD, spadając dziś rano o 0,48 proc.

