Spółki energetyczne dołują na giełdzie. Gaz najtańszy od miesięcy

Korygując wzrosty z kilku ostatnich sesji lekko spadły wczoraj główne indeksu rynku akcji w USA (S&P 500 -0,67 proc., DJIA –0,33 proc., Nasdaq Composite -0,85 proc.). Na rynkach Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji. Najsilniejszy wzrost – o 1,58 proc. – notował indonezyjski JCI, najsilniej – o 1,44 proc. – spadał Hang Seng. Ten ostatni indeks znalazł się na najniższym poziomie od maja 2009. Najniżej od prawie 2 lat był dziś tajwański TAIEX.

Giełdy w Europie dołują

Europejskie rynki akcji otwierały czwartkową sesję przeważnie spadkami (DAX -0,75 proc., CAC 40 +0,08 proc.). WIG-20 po początkowym spadku był ok. godz. 9:50 na niewielkim plusie (+0,17 proc.). Wśród składników tego indeksu swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś kursy akcji PGE, PGNiG i PKN Orlen.

Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Ciech, Tauron, ENEA, Data Walk oraz Neuca. Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś WIG-Energetyka, WIG-Informatyka i WIG-Paliwa.

Rentowności obligacji znów w górę

Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA była dziś najwyżej od sierpnia 2007 (4,599 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych była dziś najwyżej od czerwca 2008 (4,167 proc.). Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych była dziś najwyżej od sierpnia 2011 (4,156 proc.).

Nowy cyklicznych maksimów dotknęły dziś również 10-latki rządów Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz Singapuru. W Europie również nowe cykliczne maksima – zwykle najwyższe od dekady – osiągały rentowność większości krajów strefy euro.

Gaz najtańszy od blisko pół roku

Cena kontraktów na gaz ziemny na rynku w Holandii był wczoraj najniżej od końca czerwca (-3,56 proc.). Kontrakty na gaz w Wielkiej Brytanii po spadku o nieco ponad 6 proc. były wczoraj najtańsze od ostatniej dekady lipca. Kontrakty na gaz ziemny w USA dotarły wczoraj do poziomu minimum z przełomu czerwca i lipca, a dziś rano lekko odbijały w górę (+1,57 proc. ok. godz. 9:20). Lekko drożały dziś rano kontrakty na ropę naftową (WTI +1,44 proc., Brent +0,93 proc. ok. godz. 9:20). Na ICE najtańsza od roku była wczoraj kawa, zaś najniższe od 1,5 roku ceny notowały kontrakty na bawełnę. Najwyżej od końca 2016 roku były wczoraj na ICE ceny kontraktów na sok pomarańczowy.

Kurs USD względem chińskiego juana zaliczył dziś swój najwyższy poziom od stycznia 2008. Amerykański dolara osiągnął dziś również swe nowe cykliczne maksima względem indyjskiej rupii, japońskiego jena, malezyjskiego ringgita, tajlandzkiego batha oraz tajwańskiego dolara. W przypadku walut Indii i Malezji były to najwyższego poziomy w historii. Kurs USD/JPY był dziś najwyżej od 1990 roku. Kurs EUR/USD wrócił wczoraj poniżej poziomu 0,98, a dziś rano wykazywał niewielką zmianę (+0,04 proc. ok. godz. 9:10).

Polski złoty minimalnie słabł dziś rano (EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN +0,05 proc. ok. godz. 9:10). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zszedł dziś w nocy poniżej 19000 USD, ale później powrócił ponad ten poziom, spadając ok. godz. 9:00 o 0,36 proc.

