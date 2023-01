Spektakularny skok akcji Spotify. Firma pokazała dane o przychodach

Akcje Spotify wzrosły o niemal 10 proc. w handlu przedsesyjnym we wtorek po tym, jak firma ogłosiła zyski w czwartym kwartale. Wyniki przebiły oczekiwania analityków dotyczące przychodów i wykazały silny wzrost liczby użytkowników.

Spotify rośnie dzięki podcastom

Spotify odnotowało 489 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. W ciągu kwartału liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 33 miliony netto, co jest rekordowym wynikiem dla firmy. Spotify odnotowało również 205 milionów płatnych subskrybentów, o 14 proc. więcej niż rok temu.

W swoim raporcie za trzeci kwartał Spotify informuje, że spodziewa się zyskać około 23 milionów nowych aktywnych użytkowników miesięcznie w czwartym kwartale, co daje łączną liczbę 479 milionów. Firma oczekuje również wzrostu przychodów do 3,2 miliarda euro i zdobycia 202 milionów płatnych abonentów w kwartale.

Spotify nadal inwestuje w reklamę, a przychody z reklam wzrosły o 14 proc. rok do roku i stanowiły 14 proc. całkowitych przychodów. Firma twierdzi, że wzrost był napędzany przez obecne na platformie podcasty.

Spotify redukuje zatrudnienie

Na początku tego miesiąca Spotify ogłosiło plany redukcji 6 proc. globalnej siły roboczej, ponieważ zmaga się z trudnym otoczeniem gospodarczym, które spowodowało, że konsumenci i reklamodawcy ograniczyli swoje wydatki. Cięcia dotknęły około 600 pracowników.

Dyrektor generalny Daniel Ek napisał notatkę do pracowników, która została opublikowana na stronie internetowej firmy i powiedział, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzje, które doprowadziły do trudnej sytuacji.

„Patrząc wstecz, byłem zbyt ambitny w inwestowaniu przed wzrostem naszych przychodów” – powiedział.

