Jak rozpocząć inwestowanie? Fundusze ETF to świetny sposób na start

Prawdziwy rozkwit tego segmentu instrumentów finansowych to historia ostatnich lat, a impulsem i punktem zwrotnym okazał się kryzys finansowy z lat 2007-2009. Wystarczy wspomnieć, że w 2003 r. liczba ETF-ów w obrocie wynosiła 276, natomiast w roku 2021 zbliżyła się do poziomu 8600. Co więcej, miniony rok okazał się rekordowym pod względem napływów, które sięgnęły poziomu 1,22 bln dolarów, a wartość aktywów funduszy ETF po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 10 bln dolarów.