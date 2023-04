Kulczyk chce zdjąć Ciech z giełdy. Podwyższa cenę za akcje

Należąca do grupy Kulczyk Investments spółka Kl Chemistry podwyższyła cenę w wezwaniu na akcje Ciechu. Jak podaje Santander Biuro Maklerskie, spółka zamierza zapłacić do 54,25 zł za walor. Wcześniej oferowana cena wynosiła 49 zł. Wydłużono też termin zapisów do 17 kwietnia.

Ostateczna cena

Jak czytamy w komunikacie, nowa cena zawiera premię w wysokości 43,1 proc. wobec średniej ceny akcji Ciechu na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania oraz premię w wysokości 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających informację o zamiarze wezwania.

– 54,25 zł za każdą akcję Ciech to nasza ostateczna propozycja. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Sebastian Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments.

Kulczyk zdejmie Ciech z giełdy

Ciech jest drugim w Europie producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz największym polskim producentem soli warzonej, największym dostawcą krzemianów w Europie oraz jednym z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce.

Firma powstała w 1945 roku jako Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów i Aparatury Chemicznej. Do transformacji ustrojowej firma była największą centralą handlu zagranicznego posiadającą monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii. Spółka debiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 roku.

W roku 2014 pakiet większościowy spółki zyskała grupa Kulczyk Investments, która teraz planuje wycofanie Ciechu z giełdy.

„Według KI Chemistry, działanie Ciech S.A. w formule spółki niepublicznej zapewni możliwość szybszego i elastyczniejszego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne” – czytamy w komunikacie.

