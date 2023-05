Miedź i KGHM najtańsze od pół roku

Wczorajsza spadkowa sesja na rynku akcji w USA (S&P 500 -1,12 proc., DJIA -0,69 proc., Nasdaq 100 -1,28 proc.) schłodziła dziś rano nastroje inwestorów na giełdach Azji i Oceanii (Nikkei 225 -0,89 proc.) oraz Europy (DAX -1,44 proc., CAC 40 -1,75proc. ok. godz. 9:40). Francuski indeks, który w kwietniu osiągnął swój najwyższy poziom w historii, spadł dziś do najniższego poziomu od końca marca.

Słabo na giedach

Również słabo rozpoczęła się środowa sesja na GPW (WIG-20 -1,24 proc. ok godz. 9:55). Ze zrozumiałych powodów – patrz zachowanie ceny miedzi – o ponad 3 proc. taniały dziś rano akcje KGHM. Ich cena osiągnęła najniższy poziom od pół roku. Najwyżej w historii był dla odmiany kurs akcji PZU. Poziom swych minimów z września-października atakował dziś rano kurs akcji Grupy Azoty wchodzących w skład mWIG-u 40. Wśród składowych sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły ceny akcji spółek Comp, Synektik i Decora.

Różnica pomiędzy rentownością 10-letnich (3,704 proc.) i 2-letnich (4,76 proc.) obligacji rządu Stanów Zjednoczonych nadal przekraczała 0,5 pkt. proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu ciągle znajdowała się nieco ponad poziomem 6 proc.

Kursy walut

Kurs EUR/USD balansował dziś ok. godz. 9:20 tuż powyżej swoich najniższych od ostatniej dekady marca br. poziomów (-0,01 proc. ok. godz. 9:20). Kurs USD/JPY był dziś rano tuż poniżej swoich ostatnich prawie półrocznych maksimów (+0,08 proc.). Tu ważny poziom oporu wyznaczany przez szczyty z pierwszej połowy marca i początku maja został przełamany w górę w miniony czwartek i obecnie powinien być postrzegany jako wsparcie.

Wczoraj kurs i dziś kurs EUR/PLN osiągnął swój najniższy od ponad roku poziom (-0,23 proc. ok. godz. 10:00). Dolar taniał względem złotego o 0,3 proc. Najwyżej od 2009 roku był dziś kurs euro względem szwedzkiej korony.

Ceny kryptowalut

Kursowi Bitcoina względem amerykańskiego dolara znów wczoraj nie udała się próba powrotu ponad „linię szyi” domniemanej 2-miesięcznej formacji „głowy z ramionami” przełamanej w dół prawie 2 tygodnie temu. Dziś ok. godz. 9:15 kurs BTC/USD tracił 1,68 proc. Bardzo silne wsparcie na tym rynku wyznaczane jest w okolicach 25000 USD przez przełamane w górę w marcu br. szczyty kursu z sierpnia 2022 i lutego 2023. Wyznaczają one „linię szyi” formacji „odwróconej głowy z ramionami” rozciągającej się w strefie ok. 15000 USD-ok. 25000 USD, której teoretyczny średnioterminowy potencjał wzrostowy sięga okolic 40000 USD.

Ceny kontraktów na ropę naftową walczyły dziś rano z poziomem oporu wyznaczanym przez ich szczyt sprzed 2 tygodni (WTI +0,89 proc., Brent +0,68 proc. ok. godz. 9,30). Kurs kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie bronił poziomu wsparcia wyznaczanego przez szczyt ceny z drugiej połowy kwietnia br. (+0,96 proc. ok. godz. 9:30). Złoto i pallad próbowały dziś rano nie tanieć (odpowiednio -+0,07 proc. i +0,02 proc.). Natomiast ceny kontraktów na platynę i srebro spadały o odpowiednio 0,4 proc. i 0,57 proc. ok. godz. 9:35. Kontrakty na miedź na COMEX osiągnęły dziś najniższy poziom od końca listopada ub.r. (-1,55 proc.).

