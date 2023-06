Orle Pióro, wydawca „DoRzeczy” zmierza na giełdę? Lisiecki: Kolejny i naturalny etap rozwoju

Grupa PMPG Polskie Media ma kolejne plany rozwojowe. O najnowszym pomyśle wspomniał 27 maja podczas konferencji WallStreet 27, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Michał Maciej Lisiecki. Jakie są szczegóły?

Wydawca „DoRzeczy” może trafić na giełdę

Już nie tylko wydawca „Wprost”, ale także drugiego medium z Grupy PMPG Polskie Media może trafić na giełdę. O szczegóły pomysłu, który na konferencji zarysował Michał Maciej Lisiecki, zapytaliśmy u źródła.

– Niemal równo dekadę temu (2013 r.) postanowiłem sfinansować, ze środków prywatnych, powstanie tygodnika „Do Rzeczy”. Wierzyłem, że ten projekt ma doskonały zespół gwarantujący realizację ciekawej strategii i misji. PMPG Polskie Media S.A. (moja macierzysta spółka wydawnicza) w owym czasie miała własne wyzwania i nie była gotowe na podjęcie ryzyka i inwestycje w to przedsięwzięcie. Również odległy był profil wydawniczy – warto przypomnieć, ze w owym czasie naczelnymi wydawanego przez PMPG Polskie Media S.A. „Wprost” byli Tomasz Lis, Michał Kobosko a później Sylwester Latkowski – powiedział Michał Maciej Lisiecki.

– Jak pokazały kolejne lata, nie myliłem się. „Do Rzeczy” to bardzo udany projekt na rynku mediów, a następne lata przyniosły kolejne sukcesy i zbudowanie zaufania między interesariuszami przedsięwzięcia. Zespół zyskiwał uznanie czytelników, a PMPG polskie Media S.A. zyskało czas na stabilizację i strategiczne poprowadzenie projektu – dodał.

Debiut giełdowy w fazie przygotowania

Jak zaznaczył założyciel i główny akcjonariusz Grupy, obecnie trwa proces przygotowywania i analizy korzyści ewentualnego debiutu. Zaznaczmy, że zarząd dyskutuje możliwość debiutu na NewConnect.

– Wejście na giełdę to, według mnie, kolejny i naturalny etap rozwoju. Jedną z lepszych dróg do sfinansowania realizacji ambitnych planów jest upublicznienie spółki i do tego przekonuję aktualnie redakcję oraz zarządy obu spółek: Orle Pióro Sp. z o.o. oraz PMPG Polskie Media S.A. – wyjaśnił Michał Maciej Lisiecki. – Warto przy tym podkreślić, że dziś 80 proc. udziałów wydawcy, czyli Orle Pióro Sp. z o.o., należy do PMPG Polskie Media S.A., pozostałe 20 proc. posiadają dziennikarze tygodnika – dodał.

– Obecnie trwa faza analizy korzyści związanych z listowaniem oraz opracowywania planów rozwojowych. Zapewne w ślad za rozmowami pójdą konkretne decyzje formalne, które będziemy komunikować oficjalnie jako spółka zobligowania przepisami GPW – PMPG Polskie Media S.A. (PGM) – powiedział także główny akcjonariusz.

