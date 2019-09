Sejm uchwalił obniżkę PIT-u. Od kiedy i dla kogo niższa stawka?

Nowa stawka będzie obowiązywać od początku października. Za nowelizacją głosowało 406 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Przyjęcie projektu poprzedziła debata. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej wskazywała, że obniżka przyniesienie niewielką korzyść dla domowych budżetów.– Może przeliczmy ten dobrobyt, który chcecie dać Polakom na złotówki. Emeryt z minimalną emeryturą zyska 11 złotych, a osoba z minimalną pensją 18. Faktycznie, cud nad Wisłą – kpiła posłanka Nowoczesnej.

Paweł Grabowski z Kukiz’15 zwrócił uwagę na rosnące koszty życia i obwinił o nie rząd. – Najwyższa inflacja od lat jest właśnie teraz. Rosnące koszty życia, rosnące koszty paliwa. To jest poprawianie życia Polaków? Nie! – mówił Grabowski.

Wicepremier Jacek Sasin stwierdził, że obniżka PIT-u to element polityki rządu, by zmienić model polskiej gospodarki, która opiera się na niskich kosztach pracy. – Ja wiem, że wy jesteście nadal pod wpływem Leszka Balcerowicza, który chciał, aby Polska była rezerwuarem taniej siły roboczej. My mamy inny pogląd na to, jaka ma być Polska – powiedział Sasin.

Morawiecki: To charakterystyczne. PiS obniża podatki

Wcześniej projekt ustawy prezentował w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. – Jest rzeczą charakterystyczną, że Prawo i Sprawiedliwość obniża podatki. PiS obniżyło podatek CIT z 19 proc. do 9 proc. dla wszystkich małych i średnich podmiotów, a dzisiaj przedstawiamy projekt powszechnej obniżki podatku PIT dla 25 mln obywateli. To jest niezwykle ważny projekt. Ten projekt ma na celu przyspieszenie budowy klasy średniej w Polsce – powiedział premier Morawiecki podczas debaty sejmowej.

Dodał, że projekt składa się jakby z dwóch części i po pierwsze zostanie obniżony z 18 proc. na 17 proc. podatek PIT dla wszystkich obywateli, ale również dla wszystkich emerytów i będzie dotyczyło około 25 mln Polaków. – Druga część to podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania podwyższone będą z 1335 zł na 3000 zł, a dla osób dojeżdżających do pracy z 1600 zł zostanie podniesiona kwota do 3600 zł rocznie – podkreślił Morawiecki.

Posłowie opozycji zwracali uwagę, że związku z obniżką podatku PIT spadną dochody samorządów, które nie otrzymają rekompensat.

