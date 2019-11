Rząd szykuje duże zmiany w umowach. Największe dotkną zatrudnionych na „śmieciówki”

W rządzie trwają prace nad projektem zmian w przepisach dotyczących składek ZUS – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Nowe przepisy mają być najbardziej odczuwalne w przypadku umowy zlecenia. Obecnie osoba zatrudniona w jej ramach odprowadza składki ZUS liczone wyłącznie od minimalnej pensji krajowej. W momencie przekroczenia stawki, która w 2019 roku wynosi 2250 zł, pracodawca nie odprowadza dodatkowych składek. W przypadku gdy dany pracownik zarabia na podstawie dwóch oddzielnych umów, składki odprowadzane są wyłącznie od pierwszej umowy.

Duże zmiany

Już w przyszłym roku ma się to zmienić. Składki mają nie tylko wzrosnąć, ale także będzie konieczność odprowadzania ich od każdej umowy. „Z jednej strony dzięki takim zmianom na kontach pracowników w ZUS znajdzie się więcej pieniędzy, co pozytywnie przełoży się na ich przyszłe emerytury. Z drugiej strony jednak oznacza to wyższe koszty dla pracodawców. Na przykład w przypadku umowy na 3 tys. zł miesięcznie koszty składki wzrosną o ok. 300 zł” – czytamy w „DGP”.

Nowe rozwiązanie to prawdopodobnie sposób na ratowanie sytuacji ZUS. Jeśli nowe rozwiązanie wejdzie w życie, to do kasy zakładu wpłynie rocznie dodatkowo ponad 3 mld złotych.

– To dobry pomysł, bo upraszcza system i eliminuje niepewność prawną. Ważniejsze od minimalizacji kosztów są pewność prawa i uchylenie groźby, że pracodawca będzie musiał uregulować zaległe składki – mówi cytowany przez dziennik Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.