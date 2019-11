Podatek od supermarketów znów odłożony w czasie. Co najmniej do połowy 2020 r.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, podczas dzisiejszej Rady Ministrów rozpatrywane będzie ponowne wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to temat, który od miesięcy jest kością niezgody z Komisją Europejską.

– Proponujemy, by do połowy 2020 roku przedłużyć okres, gdy nie będzie on pobierany – powiedział „Rzeczpospolitej" rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.

Jeszcze za rządów Mariana Banasia w resorcie finansów zapadła decyzja o przywróceniu podatku. Mówiono, że może to nastąpić nawet we wrześniu tego roku. Wpływ miał na to między innymi wygrany proces w Sądzie Unii Europejskiej, który wytoczyła KE. Komisja zarzucała, że tak zwany podatek od supermarketów narusza wspólnotowe reguły dotyczące pomocy publicznej. Sąd stwierdził, że nie ma przesłanek, aby uznać oskarżenia za zasadne i pozwolił na dalsze stosowanie podatku. Sprawa nie jest jednak zakończona, gdyż Komisja postanowiła wnieść apelację do TSUE, które w ostatnim czasie wyjątkowo często zajmuje się tematami z Polski. Sprawa ma zostać rozpatrzona najwcześniej w przyszłym roku. Stąd właśnie wstępne plany rządu, aby ponowne uruchomienie daniny rozpocząć w czerwcu 2020 roku.

Zadowolenia z decyzji rządu nie kryją organizacje związane z sektorem. – To bardzo dobra decyzja. Cieszy nas, że resort finansów też widzi potrzebę przesunięcia terminu obowiązywania ustawy – ocenia dla „Rz” Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Czytaj także:

TSUE wydał wyrok ws. niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i nowej KRS