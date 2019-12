Ważne informacje dotyczące rozliczenia PIT. O czym należy pamiętać?

Podczas rozliczania za 2019 r. pamiętaj o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.: PIT-11 (skorzystaj z wersji 25), PIT-R(20), PIT-4R(9) i PIT-8AR(80). Ich interaktywne wersje znajdziesz w styczniu 2020 r. na stronie internetowej podatki.gov.pl.

Ulga dla młodych w PIT-11

Ministerstwo przypomina również, że tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 roku życia) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli za 2019 r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez ciebie w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyłaj PIT-11 po zakończeniu roku.

Do kiedy przygotować i wysłać formularze

PIT-11, PIT-R, PIT‑4R i PIT‑8AR sporządź do 31 stycznia 2020 r. PIT-11 i PIT-R wyślij:

do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.



osobie fizycznej do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy)



PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r. Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności. PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

Jak podpisać i przesłać formularze

Wszystkie formularze możesz podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo – o ile jesteś osobą fizyczną – formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR podpiszesz danymi autoryzującymi.

Formularze możesz przesłać za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Więcej informacji na ten temat, a także informacje jak udzielić pełnomocnictwa i co w sytuacji, kiedy pracownik jest obcokrajowcem, znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Interaktywne formularze w styczniu na podatki.gov.pl

Wzory formularzy zostały opublikowane 12 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP jako załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ich interaktywne wersje będą dostępne w styczniu 2020 r. na specjalnie przygotowanej stronie internetowej podatki.gov.pl.

Czytaj także:

W 2020 roku PIT rozliczysz również przez internet