Urzędy skarbowe zamknięte na dwa tygodnie. Jak teraz rozliczyć PIT?

„Krajowa Administracja Skarbowa podjęła decyzję o czasowym ograniczeniu dostępu do urzędów skarbowych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Wspomniane „ograniczenie” potrwa od 13 do 27 marca, a w tym czasie podatnicy są zachęcani do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS. Można to robić poprzez system e-PUAP oraz infolinie.

Jednocześnie KAS przypomina, że usługi takie jak e-PIT czy e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Na stronie podatki.gov.pl znajdują się poza tym wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT w tym objaśnienia o tym, jak przekazać 1 proc. podatku czy o korekcie zeznania podatkowego w systemie e-PIT.

Co zawiera e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

