Więcej czasu na złożenie deklaracji PIT. Ministerstwo podało nowy termin

Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Termin przedłużony o miesiąc

Pierwotny termin złożenia deklaracji mijał 30 kwietnia, jednak ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa, resort finansów zdecydował o przesunięciu terminu o miesiąc. Nową datą rozliczenia podatku jest 31 maja 2020 roku.

„Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób” – czytamy w komunikacie.