Premier Morawiecki: Musimy wrócić do takich pomysłów, jak podatek cyfrowy, czy od transformacji finansowej

– Ta epidemia uderzyła w podstawy całej gospodarki globalnej, szczególnie w Europie Zachodniej – zauważył Mateusz Morawiecki. Podkreślił przy tym, że „Unia Europejska musi zbudować bardzo ważny pakiet” . - Musimy wrócić do naszych poprzednich pomysłów takich jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych czy podatek od śladu węglowego – dodał.

Poszukiwanie środków

Premier zaznaczył, że w budżecie państwa w obecnej sytuacji muszą pojawić się nowe środki. W związku z tym rząd zamierza powrócić do porzuconych pomysłów niektórych danin. Jako potencjalne źródło przychodów premier podał m.in. podatek cyfrowy, podatek od śladu węglowego, podatek od transakcji finansowych, od jednolitego rynku, od wielkich korporacji, a przede wszystkim likwidacja rajów podatkowych.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „koniec z rajami podatkowymi”. – Polska mówi o tym głośno od kilku lat, od czasu, kiedy rządy sprawuje PiS – dodał premier. – To mechanizm, poprzez który bogate firmy rozliczają się w państwach takich jak Szwajcaria czy Cypr. Chcemy, by świat był bez rajów podatkowych, by w budżetach państw były środki na walkę z koronawirusem – podkreślił.

Czytaj także:

Minister Kościński: Myślimy o wprowadzeniu podatku cyfrowego