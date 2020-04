6 mln zl od Netfliksa, 4 mln od Ipli. Rząd opodatkuje platformy VOD w ramach tarczy 3.0?

Właściciele platform VOD (Wideo na życzenie) będą zobowiązani od odprowadzenia 1,5 proc. swoich przychodów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Takie rozwiązanie zostało dziś przyjęte przez rząd w ramach pakietu uzupełniającego tarczę antykryzysową. Rządzący liczą, że nowy zapis przyniesie jeszcze w tym roku około 15 mln zł, a w latach kolejnych ok. 20 mln zł.

Z wyliczenia prezentowanego przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że najwięcej, bo prawie 6,5 mln złotych trafi do PISF-u od właścicieli Netfliksa, którego roczne przychody to 429 312 400 złotych. Ponad 4 mln złotych podatku zapłaci Polsat, właściciel serwisu Ipla. Łącznie mowa jest o wpływach do PISF rzędu ponad 16 mln złotych z tytułu nowego podatku.

Jak wynika z zapisów ustawy, środki mają być przekazywane co kwartał. Zwolnione z opłaty będą małe serwisy, których baza klientów była mniejsza niż 1 proc. wszystkich użytkowników internetu szerokopasmowego w Polsce.

Według wyliczeń Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, na które powołują się autorzy ustawy, największą oglądalność w Polsce notuje Netflix. Na drugim miejscu jest należąca do Polsatu Ipla, a na trzecim Player.pl – własność Grupy TVN Discovery. Co ciekawe, jedyną firmą z wymienionych na liście, która musi raportować swoje finanse, jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie CDA. W pierwszym kwartale 2020 r. firma zanotowała wzrost przychodów o 53,3 proc. do 42,91 mln zł.

