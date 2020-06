Kościński: W trakcie pandemii przychody państwa zmalały miesięcznie o nawet 6 mld zł

Minister Finansów w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” odniósł się do prognoz OECD, które przewidują, że polska gospodarka może się skurczyć o 7,5, a w przypadku nawrotu zachorowań, nawet 9,5 proc. na koniec roku.

– Z takim kryzysem mierzymy się po raz pierwszy, więc tak naprawdę nie wiemy, jak wpłynie on na gospodarkę. Wydaje mi się jednak, że prognozy OECD są zbyt pesymistyczne – powiedział. – W ostatnich tygodniach w gospodarce widać wyraźne ożywienie. Komisja Europejska (na początku maja – red.) przedstawiła prognozę, wedle której PKB Polski spadnie o 4,3 proc. I wydaje mi się, że taki wynik, tzn. spadek PKB od 4 do 5 proc. jest bardzo prawdopodobny – dodał.

6 mld zł mniej

Tadeusz Kościński przyznał także, że z wyliczeń wynika, że pandemia wpłynęła na ograniczenie przychodów w kwietniu o około 6 mld złotych. Ministerstwo szacuje, że podobny wynik pokażą także dane za maj.

– Potrzeba jeszcze kilku tygodni, aby rzetelnie ocenić, w jakim stopniu zmalały przychody państwa. W kwietniu były o około 6 mld zł mniejsze niż rok wcześniej, w maju zapewne jest podobnie – przyznał.

Wyższe podatki?

Jaki plan na wyjście z kryzysu ma rząd Zjednoczonej Prawicy? Jednym z pierwszych zarzutów było, że wprowadzone zostaną nowe, lub podwyższone dotychczasowe podatki. Minister Kościński zakłada jednak, że rząd pójdzie inną drogą. – Możemy też jednak rozruszać gospodarkę, powiększyć ją, a wtedy przychody podatkowe zwiększą się bez konieczności podwyższania stawek podatków. I my właśnie tą drogą idziemy. Nie zamierzamy ograniczać prorozwojowych wydatków ani wprowadzać w obecnej sytuacji nowych obciążeń – powiedział w rozmowie z „Rz”.

Bez obniżki VAT

Ministra zapytano także o potencjalne zastosowanie w Polsce pomysłu, z którego skorzystali np. Niemcy, czyli obniżenia stawki VAT. Zdaniem ministra, na takie rozwiązanie nie ma co w Polsce jednak liczyć. – Już obniżyliśmy VAT punktowo, np. do zera w odniesieniu do płynów do dezynfekcji rąk i części wyrobów medycznych. Ale o obniżce wszystkich stawek VAT nie ma dyskusji – powiedział.

