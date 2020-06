Ilu jest w Polsce milionerów? Wiemy to dzięki nowemu podatkowi

Osoby, które przekraczają prób dochodów powyżej 1 mln zł, zobowiązane są do zapłacenia dodatkowego podatku w wysokości 4 proc. Ten mechanizm pozwala jednak w prosty sposób obserwować ilość polskich milionerów.

Jak informuje „Puls Biznesu” w 2019 roku podatek dla milionerów do Skarbu Państwa wpłaciło 27,6 tys. osób. Jest to pierwszy rok obowiązywania tak zwanej daniny solidarnościowej. Pieniądze, które w ten sposób wpływają do budżetu, trafiają na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Mają być przeznaczane na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, ich wsparcie zawodowe i społeczne, a także wsparcie w innych dziedzinach życia.

Jak szacują rządzący, w związku z podatkiem dla milionerów na konto funduszu co roku ma trafiać 1,15 mld złotych. Z Funduszu Pracy wpłacane będzie 647 mln zł, co łącznie da roczną kwotę oscylującą w granicach 2 mld zł.

