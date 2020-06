Opłata od serwisów streamingowych wchodzi w życie. Do PISF wpłynie nawet 20 mln zł rocznie

Właściciele platform VOD (Wideo na życzenie) będą zobowiązani od odprowadzenia 1,5 proc. opłat od użytkowników lub wpływów reklamowych (w zależności od tego, która kwota będzie wyższa) na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Takie rozwiązania zostały przyjęte przez Sejm pod koniec kwietnia w ramach uzupełnienia tarczy antykryzysowej. Od 1 lipca nowe zapisy wejdą w życie.

Majątek od Netfliksa

Najwięcej, bo prawie 6,5 mln złotych trafi do PISF-u od właścicieli Netfliksa, którego roczne przychody to 429 312 400 złotych. Ponad 4 mln złotych podatku zapłaci Polsat, właściciel serwisu Ipla. Łącznie mowa jest o wpływach do PISF rzędu ponad 16 mln złotych z tytułu nowego podatku. W kolejnych latach nowy podatek ma przynieść instytutowi nawet 20 mln zł rocznie.

Ustawodawca wyłączył z konieczności uiszczenia opłaty niektóre firmy. Opłaty nie będą musieli wnieść np. mikroprzedsiębiorcy i firmy, których udział w rynku w poprzednim roku nie przekroczył 1 proc. wszystkich użytkowników internetu szerokopasmowego w Polsce. Według danych Urząd Komunikacji Elektronicznej, w 2019 roku było to 7,77 mln osób. Serwisy poniżej 77,7 tys. abonentów są więc zwolnione z podatku.

