Co zdrożeje, a co stanieje? Od dziś nowe stawki VAT

Od 1 lipca 2020 roku będziemy płacić za wiele produktów inne kwoty. To dlatego, że w życie weszła nowa matryca VAT. Różnice nie będą aż tak wielkie, ale jednak w przypadkach niektórych produktów zauważalne.

Przypomnijmy, że nowa matryca VAT miała obowiązywać od początku kwietnia, ale pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19, pokrzyżowała te plany. Z powodu pandemii Ministerstwo Finansów odroczyło wprowadzenie matrycy, wchodzi w życie 1 lipca, tego dnia etykiety mają mieć już nowe, aktualne informacje.

Nowe stawki VAT. Za co zapłacimy drożej?

Przykładowo, od 1 lipca wyższą stawkę VAT zapłacimy za lód (ten do celów spożywczych i ten do celów chłodniczych), drewno opałowe, czasopisma specjalistyczne (nie wszystkie) czy przyprawy (nieprzetworzone, w tym kurkuma, kmin, szafran). Owoce morza także zdrożeją. Zatem krewetki, ostrygi, homary, kalmary będą droższe zarówno w sklepach, jak i w restauracjach specjalizujących się w tego typu kuchni. VAT na lód wzrasta z 8 do 23 proc. Z kolei VAT na przyprawy nieznacznie, bo z 5 na 8 proc.

Nowe stawki VAT. Co stanieje?

Wiele produktów będzie tańszych, ponieważ nowa matryca VAT zawiera także obniżki stawek. Przykładowo VAT zmniejsza się 1 lipca na żywność dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, foteliki i pieluszki, artykuły higieniczne, owoce cytrusowe, owoce tropikalne, wyroby piekarskie (niektóre), wyroby cukiernicze (niektóre), orzechy (niektóre, np. migdały i pistacje). Spadną też ceny przypraw przetworzonych (pieprz, tymianek, inne) oraz musztardy.

Korekta absurdów

Przy okazji zmiany matrycy VAT rząd skorygował wiele absurdalnych zapisów. Przykładowo musztarda i sos musztardowy miały radykalnie inne stawki (5 i 23 proc.). To samo dotyczyło pączków, na które – w zależności od składu i daty ważności – były 3 stawki, czy chipsów, na które VAT był inny w zależności od składu (ziemniaki/kukurydza).

