Z jakich branż wywodzi się najwięcej polskich milionerów?

BIP zebrał dane z Izb Skarbowych. Wynika z nich, że dochód powyżej miliona złotych w 2019 roku zadeklarowało 35 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Mazowszu i na Śląsku – niemal połowa.

„Największe zasoby finansowe mają przedstawiciele takich branż jak: budownictwo, przemysł, transport, usługi oraz inwestorzy prowadzący wymianę międzynarodową” – ocenia BIP.

A omówieniu cytowana jest Katarzyna Michalska z Centrum Gospodarczego Kiżuk & Michalska. „W skali ogólnopolskiej w gronie milionerów są zarówno deweloperzy, jak i producenci medyczni czy osoby związane z przemysłem. Jeżeli patrzymy na inwestorów giełdowych, to portfel potencjalnych milionerów jest bardzo intrygujący – od osób posiadających media, przez właścicieli gier komputerowych, po osoby zajmujące się produkcją spożywczą” – mówi.

Za rok wyniki mogą być jednak inne, według publikatora. „Rok 2019 to czas rozwoju gospodarczego, a rok 2020 to czas wielkiej niepewności i gospodarczej ostrożności. Lista milionerów może zostać zdziesiątkowana. Przypomnijmy, że spadek liczby milionerów miał miejsce w roku 2009, ich liczba spadła z około 13 tys. do 11 tys. Był to efekt światowego kryzysu gospodarczego” – przypomina w BIP Filip Kiżuk.

Jakich milionerów ubędzie? „Mogą padać wielkie imperia hotelarskie czy gastronomiczne. Nie będzie też łatwo firmom, których kooperanci stracili na pandemii. Wiemy od naszych klientów, jak mocno kryzys przechodzi transport, logistyka, branża usługowa, hotelarstwo czy rynek automotive. Potencjalnie w każdym z tych sektorów liderzy rynkowi są milionerami. Ja oczywiście nie uważam, że producenci samochodów zbiednieją tak bardzo, że będą wypadać z rankingów milionerów, ale na pewno kryzys ich dotknie” – dodaje ekspertka.

Najwięcej milionerów w Polsce mieszka na Mazowszu (tak naprawdę w Warszawie), na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce.

Z kolei najmniej milionerów rozlicz się w woj. opolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim (od 500 do 1000).

