Zmiany w akcyzie na samochody opóźnione, potwierdza resort finansów

Wrześniowy termin wejścia w życie przepisów mających na celu wyeliminowanie procederu polegającego na sprowadzaniu z Unii Europejskiej aut osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe, by dzięki temu uniknąć płacenia akcyzy, jest zagrożony.

Na pytanie w tej sprawie, zadane przez IBRM Samar, bardzo szybko zareagowało Ministerstwo Finansów. – W projekcie ustawy przyjętym przez Stały Komitet Rady Ministrów, termin wejścia w życie przewidziany jest na 1 września 2020 roku, jednak w związku z trwającym jeszcze procesem legislacyjnym termin ten może ten ulec zmianie – napisał wydział prasowy biura komunikacji i promocji resortu.

Jak przypomina Samar, rząd wrócił niedawno do procedowania ubiegłorocznego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jedna z propozycji zmian nakłada na importerów sprowadzających z Unii Europejskiej do Polski samochody ciężarowe oraz specjalne o DMC do 3,5 t wymóg uzyskania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Dopiero po jego otrzymaniu pojazd taki będzie można zarejestrować. Jak wspomniał instytut, ma to pomóc wyeliminować zjawisko polegające na sprowadzaniu z UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako pojazdy ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy.

Nowelizowana ustawa wprowadza także obowiązek zapłacenia akcyzy w przypadku, gdy zarejestrowany już w kraju (i zwolniony z akcyzy) samochód ciężarowy zostanie „przerobiony” na samochód osobowy (od którego podatek ten jest wymagany). Dziś w takiej sytuacji istnieje jedynie obowiązek zawiadomienia w ciągu 30 dni starosty o zmianie rodzaju pojazdu, co wymaga zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.

Legislatorzy resortu finansów przewidują ponadto wprowadzenie obowiązku uiszczenia akcyzy od auta osobowego niezarejestrowanego w kraju „jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.