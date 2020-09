Podwyżki podatków w 2021 roku. Będzie ich sporo

Przyczyn wzrostu opłat jest wiele. Część podatków podwyższy swoimi decyzjami rząd, inne wzrosną z powodu zobowiązań europejskich Polski. Za co przyjdzie nam zapłacić dużo lub nieco więcej?

Podatek cukrowy

Opłata za słodzone napoje wyniesie 0,5 zł za 1 litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej i 0,1 zł za 1 litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Do tego dochodzi opłata zmienna wynosząca 5 gr za 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

Podatek od alkoholu w małych butelkach („małpek”)

25 zł od 1 litra 100-proc. alkoholu sprzedawanego w butelkach poniżej 300 ml. „Setka” wódki 40 proc. zdrożeje 1 zł, „małpka” 200 ml o 2 zł.

Wyższy abonament RTV

Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podwyższony zostanie abonament radiowo-telewizyjny. Abonament radiowy w styczniu 2021 roku wzrośnie o 50 gr (z 7 na 7,5 zł). Abonament telewizyjny wzrośnie o 1,8 zł (z 22,7 zł na 24,50 zł).

Podatek od spółki komandytowej

Od 2021 roku spółki komandytowe i jawne będą płacić CIT. Nie płaciły do tej pory podatku dochodowego. Podatkiem CIT zostaną objęte spółki, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego mający udział w zyskach spółek jawnych nie są ujawniani. Mowa o firmach mających siedzibę (lub zarząd) w Polsce.

Opłata przekształceniowa

Otwarte Fundusze Emerytalne miały zostać zlikwidowane w połowie 2020 roku. Pieniądze z likwidacji miały trafić na Indywidualne Konta Emerytalne. Z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto klienta OFE. Wejście w życie ustawy jest bardziej niż prawdopodobne.

Podatek od psa

Ustalają go gminy. W tym roku podniesiono limity, do których można daninę podwyższyć. Teraz limit wynosi 125,40 zł, wzrośnie do 130,30 zł.

Podatek od nieruchomości

Wzrasta o wskaźnik inflacji (w I półroczu 2020 roku – 3,9 proc.). Ostateczną decyzję podejmują jednak gminy. Stawki wzrosną do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej za budynki mieszkalne, do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek (opłata) targowy

Opłata targowa wzrasta do 823,11 zł (dziennie) z 792,21 zł (dziennie).

Podatek (opłata) uzdrowiskowy

Opłata uzdrowiskowa wzrasta z 4,48 zł (dziennie) do 4,66 zł (dziennie).

Podatek handlowy

Zapisany jest budżecie na 2021 rok, choć stosownej ustawy nie ma. Opłata ma wynosić 0,8 proc. miesięcznego obrotu między 17 mln a 170 mln zł i 1,4 proc. miesięcznego obrotu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolna to 204 mln zł. Podatek zakwestionowała Komisja Europejska.

Podatek reklamowy

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że politycy Solidarnej Polski wpadli na pomysł opodatkowania reklam. Media musiałyby odprowadzać określony procent obrotów ze sprzedaży czasu reklamowego, powierzchni reklamowej i reklam internetowych. Podatek działaby analogicznie do podatku handlowego. Wejście w życie daniny w 2021 roku jest prawdopodobne, choć niepewne.

Podatek od plastiku

To podatek „unijny”. Wynosi 0,8 euro od 1 kg plastików niepoddanych recyklingowi.

Podatek od węgla

To pomysł Komisji Europejskiej, ma zostać przedstawiony w I półroczu 2021 roku. Polega na nałożeniu cła na produkty, przy wytwarzaniu których emitowane jest dużo CO2.

Podatek cyfrowy

Planowany przez KE. Dotyczy firm, których obroty przekraczają 750 mln euro rocznie. Stany Zjednoczone są przeciwne, bo dotyczyłby głównie technologicznych gigantów – Apple’a, Google’a i Amazona.

Podatek od deszczu (od 2022 roku)

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postuluje zmianę Prawa wodnego i poszerzenie opłaty za usługi wodne do większej liczby podmiotów. Nazwa „podatek od deszczu” jest potoczna. Teraz płacą podatek właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw. (zabudowanych co najmniej w 70 proc.). Gdyby zmiany weszły w życie, podatek płaciłoby 20 razy więcej nieruchomości. Płacić mają bowiem właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 600 mkw.