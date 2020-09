Wyższe podatki 2021. O ile zdrożeją napoje słodzone i energetyki?

Cena napojów słodzonych i energetyków wzrośnie w związku z uchwaleniem tzw. podatku cukrowego.

Ustawa o podatku cukrowym ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów. Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem:

cukrów będących monosacharydami lub disacharydami,



środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące,



kofeiny,



tauryny.



A drugą napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Potocznie nazywane są „małpkami”, są niezwykle popularne w Polsce. Podatek cukrowy wprowadza opłaty za obie kategorie produktów.

O ile zdrożeją napoje słodzone cukrem i słodzikiem?

Podatek cukrowy będzie się składał z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała wyniesie 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub słodzika i 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeiny lub tauryny). Zaś opłata zmienna 5 gr za każdy 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

O ile zdrożeje alkohol w „małpkach”?

Jeśli chodzi o podatek cukrowy, to podniesie on także sklepową cenę alkoholu w „małpkach” – małych butelkach 100 i 200 ml oraz 250 ml. Podatek wyniesie 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. „Setka” 40-procentowej wódki zdrożeje więc o 1 zł, „setka” 30-procentowej wódki smakowej o 75 gr, a wino w butelce 250 ml o 88 gr.

Podatek od alkoholu jak i od cukru zacznie być pobierany od 1 stycznia 2021 roku.

