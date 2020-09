Wyższe podatki 2021. O ile wzrośnie abonament RTV?

O podwyżce zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W 2021 roku danina będzie większa o 6-22 zł. Używanie radia od 2021 roku zdrożeje o 0,5 zł miesięcznie i wyniesie 7,5 zł miesięcznie (dotąd 7 zł). Używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego zdrożeje miesięcznie o 1,8 zł (z 22,7 zł do 24,50 zł).

Z opłaty zwolnione są osoby powyżej 75 roku życia oraz inwalidzi pierwszej grupy i emeryci z najniższą emeryturą (mniej niż połowa średniej emerytury, pod warunkiem ukończenia 60. roku życia).

Co to jest abonament radiowo-telewizyjny?

To opłata, która na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia (to interpretacja prawodawcy). Został nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. W Polsce o wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za jego ściąganie jest Poczta Polska.

Ile wynosi ściągalność abonamentu RTV w Polsce?

Ściągalność abonamentu w Polsce wynosi ok. 45 proc. a według danych podawanych przez KRRiT w latach 2001-2011 obserwowano tendencję spadkową. Dla przykładu w 2001 roku terminowo wpłacane w Małopolsce było ok. 2,1 mln zł, natomiast w 2012 roku było to 563 tys. zł. W tym roku (2012) Poczta Polska zyskała większe uprawnienia w kwestii ściągalności abonamentu RTV.

Sprawa legalności abonamentu i zasadności jego istnienia budzi spory i kontrowersje. W przeprowadzonym w 2012 roku badaniu 73 proc. ankietowanych Polaków wypowiedziało się za zniesieniem abonamentu.

Teraz ściągalność abonamentu wynosi ok. 20 proc. – Abonament jest w Polsce fikcją – mówił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy członek Rady Mediów Narodowych i były prezes TVP Juliusz Braun.

