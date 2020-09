Podatek także od miodu? Życiodajna substancja zostanie objęta daniną cukrową

Podatek cukrowy obejmie napoje słodzone cukrem, słodzikami, ale także słodzone miodem. Więcej zapłacą np. pijący piwa smakowe, do których słodzenia używa się życiodajnej substancji wytwarzanej przez pszczoły.

Jak brzmi odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie o podatek pobierany także od napojów słodzonych miodem, które zadał Business Insider Polska? „Nowelizacja ustawy dot. promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów przewiduje nałożenie tzw. opłaty cukrowej na napoje. Dlatego napoje z dodatkiem miodu zostaną objęte tzw. podatkiem cukrowym, ale sam miód nie”.

Piwa smakowe – do których miód lub cukier (bez różnicy) zostaje dodany po procesie fermentacji – będą droższe.

Po co jest podatek cukrowy?

Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy zasadniczym celem tego aktu jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Ustawa ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów. Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem:

cukrów będących monosacharydami lub disacharydami,



środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące,



kofeiny,



tauryny.



Do drugiej zaliczają się napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Potocznie nazywane są „małpkami”, są niezwykle popularne w Polsce.

Co z pieniędzmi z podatku cukrowego?

Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.). Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50 proc. dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a w 50 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

O ile zdrożeją napoje słodzone cukrem i słodzikiem?

Podatek cukrowy będzie się składał z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała wyniesie 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub słodzika i 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeiny lub tauryny). Zaś opłata zmienna 5 gr za każdy 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

O ile zdrożeje alkohol w „małpkach”?

Jeśli chodzi o podatek cukrowy, to podniesie on także sklepową cenę alkoholu w „małpkach” – małych butelkach 100 i 200 ml oraz 250 ml. Podatek wyniesie 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. „Setka” 40-procentowej wódki zdrożeje więc o 1 zł, „setka” 30-procentowej wódki smakowej o 75 gr, a wino w butelce 250 ml o 88 gr.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Czytaj także:

Wyższe podatki 2021. O ile zdrożeją „małpki”?