Skąd rząd weźmie pieniądze na przyszły rok? Ma nowe pomysły

Rząd planuje, skąd weźmie środki na zasilenie przyszłorocznego budżetu. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, jest kilka najbardziej prawdopodobnych kierunków, w które zwrócone są oczy Ministerstwa Finansów. Wśród nich jest CIT od spółek komandytowych, likwidacja zbiegów ubezpieczeń, danina solidarnościowa, czy tak zwany podatek handlowy.

Wygrany spór o podatek handlowy?

Polska nadal czeka na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tak zwanego podatku handlowego. Jak wylicza rząd, tylko z tego źródła przyszłoroczny budżet mogłoby zasilić aż 1,5 mld zł. Resort finansów jest jednak dobrej myśli. W maju 2019 roku Sąd Unii Europejskiej zakwestionował decyzję Komisji Europejskiej, która sprzeciwiała się wprowadzeniu nowej daniny, twierdząc, że jest to niedopuszczalna pomoc publiczna. Obecnie sprawą zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości UE. Formalnie możliwość pobierania środków z podatku zablokowana jest do końca 2020 roku.

Kolejnym źródłem wpływów do państwowego portfela ma być planowane wprowadzenie podatku CIT od spółek komandytowych. Obecnie nie są one uważane za osobę prawną, więc nie muszą odprowadzać takiego podatku. MF twierdzi, że jest to wykorzystywane do optymalizacji podatkowej. „Z analiz Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że ten rodzaj formy prawnej był wykorzystywany do transferu zysków do rajów podatkowych” – czytamy w DGP.

W szufladzie od lat czeka także projekt likwidacji zbiegów świadczeń, czyli pełnego oskładkowania umów zleceń. Teraz to rozwiązanie jest najbliżej realizacji. Szacuje się, że wprowadzenie takiej zmiany miałoby przynieść wpływy do ZUS wyższe o 3,1 mld zł oraz do budżetu o 2,5 mld zł.

